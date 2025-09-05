  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер восточный

Тюменская область становится центром танцевального спорта нового формата

Общество, 11:45 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивная среда в регионе переживает период активного развития. Об этом заявил главный тренер сборной команды региона формейшн "Вера" Алексей Литвинов на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 4 сентября.

"Перед нами стоят новые вызовы, мы находим форму, в которой и руководителям коллективов, и спортсменам было бы интересно", — подчеркнул он.

Тюменская область становится пионером в развитии инновационных направлений танцевального спорта, рассказал он. Регион не только внедряет уникальные форматы соревнований и тренировок, но и создает совершенно новые подходы к развитию танцевального искусства.

Большим шагом вперед стало появление двух масштабных фестивальных проектов. Первый из них — "Формейшн Вера Дети" — представляет собой революционную платформу для развития детского командного танцевания. Фестиваль проводится дважды в год и собирает около 800 юных исполнителей. Уникальность проекта заключается в том, что тренировать ребят с трех лет помогают действующие спортсмены сборной Тюменской области. По словам организаторов, это единственный подобный проект в России и мире. Его филиалы действуют в 63 муниципальных и 10 частных детских садах Тюмени.

Главным событием сезона становится летний кубок во Дворце культуры "Нефтяник", где подводятся итоги зимнего кубка губернатора. Это яркое событие демонстрирует достижения юных танцоров и определяет лучших участников.

Второй проект — школа танцев хип-хопа "Танцуй!" — стал первым в России образовательным проектом такого формата. "Коснусь новых этапов, которых раньше не было", — отметил Алексей Литвинов, говоря о значимости инициативы. Проект охватывает 42 школы Тюмени, где 80 команд общей численностью около 900 человек осваивают искусство уличных танцев.

В 2025 году к проекту присоединились еще восемь образовательных учреждений города. Тренерами выступают профессиональные спортсмены команды формейшн " Вера", что гарантирует высокий уровень подготовки участников.

Особую значимость проектам придает их инновационный характер. "Предлагаемые нами формы, возможно, сильнее мотивируют и руководителей коллективов, и спортсменов на тщательную подготовку и отличный результат", — подчеркнул Алексей Литвинов.

Проект "Танцуй!" реализуется при поддержке администрации Тюмени, департамента образования города совместно с командой формейшн "Вера". Под руководством чемпионов Европы и мира юные танцоры не только осваивают технику, но и готовятся к масштабным выступлениям.

Алексей Литвинов отметил уникальность подхода: "Таким образом, мы для творческой реализации спортсменов нашей команды придумали и осуществляем такой интересный формат, в котором вместе с их работой происходит воспитание большого количества начинающих, но подающих серьезные надежды будущих спортсменов в нашем виде спорта".

По словам тренера, эти инициативы не только открывают новые возможности для юных талантов, но и создают прочную основу для развития танцевального спорта в регионе на долгие годы. Инновационный подход к организации тренировочного процесса и соревнований выводит тюменский танцевальный спорт на качественно новый уровень развития.

Напомним, новый танцевальный сезон в регионе откроют чемпионат и первенство Тюменской области 13-14 сентября. "Старты сезона" направлены на подготовку к чемпионату России, который пройдет в Екатеринбурге 17 сентября. Регион представит 12 спортивных ансамблей.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Литвинов , открытие сезона , танцевальный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 05.09.2025Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России
13:13 05.09.2025Тюменцам покажут философский фильм "Жить" Акиры Куросавы
12:51 05.09.2025Многообразие зоотоваров: ключ к здоровью и благополучию питомца
11:56 05.09.2025Из Тюмени возобновят полеты в столицу Узбекистана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора