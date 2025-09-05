Тюменская область становится центром танцевального спорта нового формата

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивная среда в регионе переживает период активного развития. Об этом заявил главный тренер сборной команды региона формейшн "Вера" Алексей Литвинов на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 4 сентября.

"Перед нами стоят новые вызовы, мы находим форму, в которой и руководителям коллективов, и спортсменам было бы интересно", — подчеркнул он.

Тюменская область становится пионером в развитии инновационных направлений танцевального спорта, рассказал он. Регион не только внедряет уникальные форматы соревнований и тренировок, но и создает совершенно новые подходы к развитию танцевального искусства.

Большим шагом вперед стало появление двух масштабных фестивальных проектов. Первый из них — "Формейшн Вера Дети" — представляет собой революционную платформу для развития детского командного танцевания. Фестиваль проводится дважды в год и собирает около 800 юных исполнителей. Уникальность проекта заключается в том, что тренировать ребят с трех лет помогают действующие спортсмены сборной Тюменской области. По словам организаторов, это единственный подобный проект в России и мире. Его филиалы действуют в 63 муниципальных и 10 частных детских садах Тюмени.

Главным событием сезона становится летний кубок во Дворце культуры "Нефтяник", где подводятся итоги зимнего кубка губернатора. Это яркое событие демонстрирует достижения юных танцоров и определяет лучших участников.

Второй проект — школа танцев хип-хопа "Танцуй!" — стал первым в России образовательным проектом такого формата. "Коснусь новых этапов, которых раньше не было", — отметил Алексей Литвинов, говоря о значимости инициативы. Проект охватывает 42 школы Тюмени, где 80 команд общей численностью около 900 человек осваивают искусство уличных танцев.

В 2025 году к проекту присоединились еще восемь образовательных учреждений города. Тренерами выступают профессиональные спортсмены команды формейшн " Вера", что гарантирует высокий уровень подготовки участников.

Особую значимость проектам придает их инновационный характер. "Предлагаемые нами формы, возможно, сильнее мотивируют и руководителей коллективов, и спортсменов на тщательную подготовку и отличный результат", — подчеркнул Алексей Литвинов.

Проект "Танцуй!" реализуется при поддержке администрации Тюмени, департамента образования города совместно с командой формейшн "Вера". Под руководством чемпионов Европы и мира юные танцоры не только осваивают технику, но и готовятся к масштабным выступлениям.

Алексей Литвинов отметил уникальность подхода: "Таким образом, мы для творческой реализации спортсменов нашей команды придумали и осуществляем такой интересный формат, в котором вместе с их работой происходит воспитание большого количества начинающих, но подающих серьезные надежды будущих спортсменов в нашем виде спорта".

По словам тренера, эти инициативы не только открывают новые возможности для юных талантов, но и создают прочную основу для развития танцевального спорта в регионе на долгие годы. Инновационный подход к организации тренировочного процесса и соревнований выводит тюменский танцевальный спорт на качественно новый уровень развития.

Напомним, новый танцевальный сезон в регионе откроют чемпионат и первенство Тюменской области 13-14 сентября. "Старты сезона" направлены на подготовку к чемпионату России, который пройдет в Екатеринбурге 17 сентября. Регион представит 12 спортивных ансамблей.

Инна Кондрашкина