386 исследований провели на новом оборудовании в бердюжской больнице с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый портативный эндоскопический аппарат поступил в Бердюжскую районную больницу. С начала 2025 года провели 386 исследований, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

С помощью нового оборудования врачи выявили: пять случаев онкологических заболеваний; 13 подозрений на злокачественные новообразования; пять предраковых состояний. Аппарат позволяет проводить не только визуальную диагностику, но и забор биоматериала для гистологического исследования.

Аппарат поступил в больницу в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".