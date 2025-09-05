  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
386 исследований провели на новом оборудовании в бердюжской больнице с начала года

Общество, 20:42 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый портативный эндоскопический аппарат поступил в Бердюжскую районную больницу. С начала 2025 года провели 386 исследований, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

С помощью нового оборудования врачи выявили: пять случаев онкологических заболеваний; 13 подозрений на злокачественные новообразования; пять предраковых состояний. Аппарат позволяет проводить не только визуальную диагностику, но и забор биоматериала для гистологического исследования.

Аппарат поступил в больницу в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

