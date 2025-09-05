280 тысяч кв. м жилья по КРТ сдали застройщики Тюменской области и еще четырех регионов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

280 тыс. кв. метров нового жилья по проектам комплексного развития территорий сдали в эксплуатацию застройщики в Тюменской области, Башкортостане, Хабаровском крае, Кировской и Ростовской областях. Начиная с 2021 года благодаря этому механизму улучшить жилищные условия смогли 5,6 тыс. семей, сообщает ДОМ.РФ.

"Система комплексного развития территорий предполагает не только строительство жилья, но и создание всей необходимой инфраструктуры для жизни. Застройщики могут запустить проект в более сжатые сроки и с меньшими издержками, регионы и их жители – получить современные микрорайоны с комфортной городской средой", - рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на сессии "Редевелопмент. Лучшие практики и инструменты комплексного развития территорий" на Восточном экономическом форуме.

Отметим, всего за 4,5 года ДОМ.РФ заключил 61 договор с застройщиками на реализацию проектов КРТ. Они получили земли в 34 регионах общей площадью 1,6 тыс. га под строительство 9,4 млн кв. м жилья с необходимой инфраструктурой.