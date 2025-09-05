  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
ФСБ опубликовала документы о японских планах массовых казней в Маньчжурии

Общество, 17:24 05 сентября 2025

фото ФСБ России

После нападения нацистской Германии на Советский Союз в июне 1941 года Япония по договоренности с германским правительством усилила подготовку к войне против Советского Союза. С этой целью японский генштаб аналогично германскому плану "Барбаросса" разработал свой план агрессии против СССР, получивший условное наименование "Кан-току-эн" ("Особые маневры Квантунской армии").

В результате разгрома Квантунской армии в августе 1945 года в руки советских органов государственной безопасности попали многочисленные документы из архивов японских контрразведывательных органов (жандармерии и полиции), дислоцировавшихся на территории Маньчжурии.

Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте ведомства в разделе "История", в рубрике "Архивные материалы" размещает цифровую копию справки "О проводившейся органами японской контрразведки в Маньчжурии подготовке массовой казни "Опасных в военное время элементов" в случае войны с Советским Союзом".

"Как показало изучение трофейных документов японских спецслужб, в рамках подготовки к нападению на Советский Союз (план "Кан-току-эн"), планировалось проведение тайных массовых казней на территории Маньчжурии лиц, подозреваемых в антияпонской деятельности", - отмечено в сообщении.

В соответствии с этим документом "опасные в военное время элементы" подразделялись на пять категорий: "Ко" (А), "Оцу" (Б), "Хэй" (В), "Тэй" (Г) и "Бо" (Д). Например, к категории "Ко" (А) подлежащих в случае войны тайной казни без суда подлежали иностранцы, находившиеся в заключении, "которых нельзя было использовать против противника или завербовать на свою сторону", а также "агенты иностранных разведок, занимавшие важные посты в иностранных торгово-промышленных компаниях или религиозных организациях".

В июле 1941 года "основные положения" были особым кабинетом Сэньцзянского провинциального полицейского управления разосланы уездным органам полиции, в том числе и Фуюаньский отряд пограничной полиции (ФОПП). В том же июле 1941-го в ФОПП состоялось совещание по вопросам реализации "мероприятий" и даны указания, как "в случае войны должно быть произведено убийство лиц, отнесенных к категории "Ко".

Отдельный пункт плана регламентировал меры, которые следовало принять после казни опасных элементов. При этом японская контрразведка лицемерно предлагала благотворительным организациям поддерживать семьи и близких жертв, подвергнутых "строгой мере", с целью как можно дольше скрывать массовые репрессии и не вызвать волнений среди населения Маньчжурии.

"После проведения в жизнь "строгой кары" должны быть приняты все меры для сокрытия этого, в частности, должно быть сделано все, чтобы не осталось ни вещей покойников, ни прочих предметов, которые могли бы послужить уликами. В случае, если семьи или прочие родственники попадут в нужду или беспокойство, необходимо связаться с соответствующими распределительными учреждениями для оказания им материальной помощи, а также необходимо проводить работу по успокоению их...".

План заканчивается указанием "принять меры для того, чтобы не раскрыть свои планы, не взволновать и не возбудить население, не вызвать слухов, не допускать побегов или ошибочных арестов не тех лиц, которые указаны в списках и т.д.". Для обеспечения тайны для проведения казней целесообразным считалось использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение — закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов рекомендовалось по возможности избегать.

В результате стремительного наступление Красной армии в Маньчжурии 9 – 19 августа 1945 года планы японской контрразведки по тайному массовому уничтожению "опасных элементов" были сорваны.

# Великая Отечественная война , ФСБ

