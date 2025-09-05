Тюменский медуниверситет получит 6 млн рублей на программу поддержки студенческих инициатив

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субсидию в размере 6 млн рублей для реализации акселерационной программы поддержки студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов "HPSM – будущее сейчас" получит Тюменский медицинский университет. Он вошел в число победителей конкурса федеральной платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает пресс-служба вуза.

"Запуск акселератора – важная веха в развитии ТМУ как технологического лидера в регионе. В рамках акселератора наша главная цель – развить стартап-проекты и инициативы студенческих команд в области медицины, здравоохранения и цифровых медицинских технологий, найти решения в области персонализированной медицины, активного долголетия, профилактики и телемедицины", - сказала руководитель управления инновационных образовательных форматов и программ Мария Ляпина.

Участниками станут более 300 человек. Планируется, что это будут не только студенты ТМУ, но и ТюмГУ, ТИУ. Принять участие смогут студенты, обучающиеся по специальной программе "HPSM – Будущее сейчас", первокурсники по направлению "Медицинская кибернетика", участники объединения "Центр студенческой и молодежной науки", магистранты по программе подготовки "Биотехнология".

Инициативные студенты также могут собрать команду и стать участниками, разрабатывая решения по тематическим направлениям от приглашенных экспертов, либо со своим проектом.

Ближайшее крупное мероприятие в рамках акселератора пройдет 18 сентября.