Пролетные строения устанавливают на путепроводе по Московскому тракту в Тюмени

Общество, 18:36 05 сентября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

До конца сентября 2025 года планируют завершить установку пролетных строений на новом путепроводе по Московскому тракту в Тюмени. Длина нового путепровода составляет 202 метра, сообщили в Главном управлении строительства региона.

В настоящее время возведены все шесть опор. "На первой уже установили конус, на шестой ещё в процессе. В сентябре эти работы закончим. Переходные плиты также уложены. По металлоконструкциям из 2 800 тонн смонтировано 2 500 тонн", - сообщил начальник участка "Мостоотряда-36" Сергей Старков.

Подрядная организация Мостоотряд-36 компании "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой) до конца сентября завершит работы, связанные с металлоконструкциями по путепроводу. Также необходимо провести гидроизоляционные работы, установить барьеры, перила, создать деформационные швы на опорах.

По словам начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрея Ковалёва, этот объект позволит развязать пересечение двух магистралей: Екатеринбург-Тюмень и улицу Джанбровского. "Екатеринбург-Тюмень будет в шесть полос, Джанбровского – из двух полос будет четыре. То есть больше логистических связей, больше возможностей выезда из Комарово, Дударева, Московского дворика", - пояснил он.

Общая протяжённость развязки на Московском тракте с восемью съездами составит почти 7 км. Средства на её строительство выделены из регионального бюджета.

﻿
