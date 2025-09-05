В Тюменской области создают равные возможности для спортсменов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область становится примером того, как спорт может объединять людей независимо от физических возможностей. В регионе активно развивается уникальное направление — танцы на колясках, которое открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщил главный тренер сборной команды региона формейшн "Вера" Алексей Литвинов на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 4 сентября.

Волонтерское движение в сфере адаптивного спорта набирает обороты благодаря энтузиазму местных специалистов. Опытные спортсмены Виктор Погорелов и Александр Скобелев посвящают выходные выездам в районы Тюменской области. "Мы помогаем начать развивать этот уникальный вид спорта, требующий особого подхода. У нас есть методики, а главное — люди, которые умеют по-настоящему проживать этот опыт", — отметил Алексей Литвинов.

Энтузиасты не только обучают технике, но и передают свой богатый опыт. "Без погружения в эту дисциплину невозможно воспитать настоящих спортсменов", — подчеркнул тренер.

Успехи тюменской школы танцев на колясках впечатляют. В регионе выступает команда из 12 спортсменов разного возраста, среди которых есть победители первенства России. Александр Скобелев сам бывший чемпион страны, сейчас является вице-чемпионом. Виктор Погорелов также имеет в своем активе серебряную медаль национального чемпионата.

Исторические традиции этого вида спорта в регионе уходят корнями в прошлое. Дуэт Татьяны Скворцовой и Станислава Шешукова, стоявший у истоков развития дисциплины в области, становился чемпионом Европы.

Команда формейшн "Вера" продолжает поддерживать развитие танцев на колясках в регионе. "Как лидеры и центр танцевальных видов спорта в Тюменской области, мы планируем и дальше помогать всем, кто обращается к нам за поддержкой", — заверил Алексей Литвинов и добавил, что специалисты готовы делиться опытом с центрами культуры и спорта по всему региону.

Инна Кондрашкина