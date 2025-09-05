Четыре улицы отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Четыре улицы Тюменского района, названные в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, отремонтировали в Тюменском районе в 2025 году.

Это ул. 40 лет Победы в селе Онохино, ул. 65 лет Победы в деревне Малиновке, ул. Ватутина в поселке Богандинском, пер. Федорова в деревне Якуши.

"Работы на всех объектах завершены. Сообщается, что дорожники провели комплексный ремонт: уложили двойной слой асфальтобетона, сделали подъездные пути к домам, укрепили обочины и углубили канавы", - сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".