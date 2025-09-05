  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

Четыре улицы отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту

Общество, 20:23 05 сентября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Четыре улицы Тюменского района, названные в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, отремонтировали в Тюменском районе в 2025 году.

Это ул. 40 лет Победы в селе Онохино, ул. 65 лет Победы в деревне Малиновке, ул. Ватутина в поселке Богандинском, пер. Федорова в деревне Якуши.

"Работы на всех объектах завершены. Сообщается, что дорожники провели комплексный ремонт: уложили двойной слой асфальтобетона, сделали подъездные пути к домам, укрепили обочины и углубили канавы", - сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 05.09.2025386 исследований провели на новом оборудовании в бердюжской больнице с начала года
20:23 05.09.2025Четыре улицы отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту
20:13 05.09.2025"Поезд героев" сделает остановку в Тюмени
20:07 05.09.2025В Тюменской области создают равные возможности для спортсменов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора