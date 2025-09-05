Власти опровергли информацию об удержании с тюменских учителей 5% от оклада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация об удержании с тюменских учителей 5% от оклада – фейк. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

"В некоторых тюменских группах в соцсетях публикуются фейковые документы, в которых содержится информация об удержании с тюменских учителей 5% от оклада. Данная информация является недостоверной", - подчеркнули в ведомстве.