Власти опровергли информацию об удержании с тюменских учителей 5% от оклада

Общество, 16:40 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация об удержании с тюменских учителей 5% от оклада – фейк. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

"В некоторых тюменских группах в соцсетях публикуются фейковые документы, в которых содержится информация об удержании с тюменских учителей 5% от оклада. Данная информация является недостоверной", - подчеркнули в ведомстве.

# учителя , фейк

﻿
