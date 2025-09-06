Тюменские хоккеисты откроют новый сезон игрой с самарским "ЦСК ВВС"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский ХК "Рубин" откроет новый сезон домашней игрой с "ЦСК ВВС" из Самары 6 сентября. Затем спортсмены встретятся: с командой из Татарстана 8 сентября, ХК "Челны" - 10 сентября, "Нефтяник" - 12 сентября.

Первая выездная серия пройдет 19 и 21 сентября в Санкт-Петербурге. В 2025 году матчи для "Рубина" продлятся до 28 декабря, в новом году возобновятся 8 января.

Как сообщает "Вслух.ру", тюменские спортсмены готовятся к старту в Чемпионате России по хоккею. Во Всероссийской хоккейной лиге принимают участие 32 хоккейных клуба. В регулярном чемпионате, который продлится до 18 марта, каждый проведет по 64 матча: по 31 — на своем поле и на поле соперника. По итогам 16 сильнейших команд смогут продолжить борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России.