  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменские врачи прооперировали пациентку и вернули ей возможность ходить

Общество, 09:41 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские врачи-травматологи ОКБ №2 спасли ногу 58-летней женщине. Она обратилась в больницу с жалобой на боль в голени и отсутствие возможности передвигаться самостоятельно, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам пациентки, около трех месяцев назад подвернула ногу. Врачи диагностировали несращение перелома наружной, внутренней лодыжек и заднего края большеберцовой кости правой голени. В связи с серьезными хроническими заболеваниями, пациентке отказали в операции в нескольких клиниках страны. Провести оперативное лечение женщине согласились в травматолого-ортопедическом центре ОКБ №2.

"У женщины давно диагностирован сахарный диабет, а левая конечность ампутирована, нам важно было сохранить правую, чтобы она смогла в дальнейшем передвигаться. Мы провели ряд исследований, чтобы подобрать оптимальную методику оперативного вмешательства. Благодаря слаженной работе терапевтов и анестезиологов-реаниматологов, ее удалось успешно подготовить к операции. Команда врачей травматолого-ортопедического отделения №1 ОКБ №2 провела артродез голеностопного сустава аппаратом Илизарова", - рассказал травматолог-ортопед ОКБ №2 Кирилл Петров.

Врачи искусственно срастили голеностопный сустав и зафиксировали ногу металлической конструкцией в физиологически выгодном положении.

После операции пациентка начала передвигаться с умеренной опорой на ногу. Через три месяца женщине сняли аппарат Илизарова. Сейчас пациентка вернулась к прежней жизни и может свободно передвигаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 06.09.2025Тюменцев пригласят на форум "УТРО" с помощью старинных телефонов
14:05 06.09.2025Как внедрить Госключ в бизнес, расскажут тюменским предпринимателям
13:02 06.09.2025МЧС предупредили тюменцев, что пауэрбанки могут стать причиной пожара
12:32 06.09.2025Юные тюменцы могут заработать баллы на Всероссийской олимпиаде школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора