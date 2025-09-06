Тюменские врачи прооперировали пациентку и вернули ей возможность ходить

Тюменские врачи-травматологи ОКБ №2 спасли ногу 58-летней женщине. Она обратилась в больницу с жалобой на боль в голени и отсутствие возможности передвигаться самостоятельно, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам пациентки, около трех месяцев назад подвернула ногу. Врачи диагностировали несращение перелома наружной, внутренней лодыжек и заднего края большеберцовой кости правой голени. В связи с серьезными хроническими заболеваниями, пациентке отказали в операции в нескольких клиниках страны. Провести оперативное лечение женщине согласились в травматолого-ортопедическом центре ОКБ №2.

"У женщины давно диагностирован сахарный диабет, а левая конечность ампутирована, нам важно было сохранить правую, чтобы она смогла в дальнейшем передвигаться. Мы провели ряд исследований, чтобы подобрать оптимальную методику оперативного вмешательства. Благодаря слаженной работе терапевтов и анестезиологов-реаниматологов, ее удалось успешно подготовить к операции. Команда врачей травматолого-ортопедического отделения №1 ОКБ №2 провела артродез голеностопного сустава аппаратом Илизарова", - рассказал травматолог-ортопед ОКБ №2 Кирилл Петров.

Врачи искусственно срастили голеностопный сустав и зафиксировали ногу металлической конструкцией в физиологически выгодном положении.

После операции пациентка начала передвигаться с умеренной опорой на ногу. Через три месяца женщине сняли аппарат Илизарова. Сейчас пациентка вернулась к прежней жизни и может свободно передвигаться.