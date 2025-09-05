"Поезд героев" сделает остановку в Тюмени

| Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

"Поезд героев" прибудет в Тюмень 9 сентября. Он курсирует в рамках сотрудничества патриотического проекта "Герои с нашего двора" и РЖД, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

В путешествие из Новосибирска до Волгограда на специально подготовленном поезде отправились более 100 победителей международных и всероссийских соревнований в области спорта, культуры и науки. В состав делегации Тюменской области вошли неоднократный лауреат международных и всероссийских песенных конкурсов Дарья Скипина и участник международной поисковой экспедиции "Вахта памяти" в Смоленской области, участник Всероссийского проекта "Научись помнить" и межрегионального слета "Нам доверена Память" Захар Огородников.

Для ребят подготовили обзорную автобусную экскурсию по исторической части Тюмени, встречи в Фиджитал центре, молодежной резиденции "Башня", детском технопарке "Кванториум" и региональном отделении Движения Первых в Тюменской области, а также концертную программу во Дворце творчества и спорта "Пионер".