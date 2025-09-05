  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

"Поезд героев" сделает остановку в Тюмени

Общество, 20:13 05 сентября 2025

Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

"Поезд героев" прибудет в Тюмень 9 сентября. Он курсирует в рамках сотрудничества патриотического проекта "Герои с нашего двора" и РЖД, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

В путешествие из Новосибирска до Волгограда на специально подготовленном поезде отправились более 100 победителей международных и всероссийских соревнований в области спорта, культуры и науки. В состав делегации Тюменской области вошли неоднократный лауреат международных и всероссийских песенных конкурсов Дарья Скипина и участник международной поисковой экспедиции "Вахта памяти" в Смоленской области, участник Всероссийского проекта "Научись помнить" и межрегионального слета "Нам доверена Память" Захар Огородников.

Для ребят подготовили обзорную автобусную экскурсию по исторической части Тюмени, встречи в Фиджитал центре, молодежной резиденции "Башня", детском технопарке "Кванториум" и региональном отделении Движения Первых в Тюменской области, а также концертную программу во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# талантливая молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 05.09.2025386 исследований провели на новом оборудовании в бердюжской больнице с начала года
20:23 05.09.2025Четыре улицы отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту
20:13 05.09.2025"Поезд героев" сделает остановку в Тюмени
20:07 05.09.2025В Тюменской области создают равные возможности для спортсменов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора