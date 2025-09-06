В центре Тюмени ограничили движение из-за ДТП

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Движение частично ограничено на перекрестке улиц Республики и М.Горького в Тюмени из-за ДТП. Здесь столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. От удара Lada опрокинулась, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, Lada двигалась через перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ДТП получили ранения четыре человека – пассажиры отечественного автомобиля, мужчины. У двоих тяжелые травмы.

На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.