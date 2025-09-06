  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени в ДТП погиб человек

Происшествия, 11:43 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смертельное ДТП произошло на перекрестке ул. Республики и М. Горького в Тюмени 6 сентября. В результате столкновения автомобилей Lada Granta и Hyundai погиб один из пассажиров "Lada. Предварительно это 25-летний тюменец, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Три человека получили тяжелые травмы: 23-летний водитель, пассажирка 2004 г.р. и еще один молодой человек, личность которого устанавливается.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

﻿
