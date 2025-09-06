Фитнес-эксперт назвал бесполезные для спортсменов добавки

Люди, занимающиеся спортом, нередко употребляют специальные продукты и добавки, чтобы стать выносливее и сильнее. Однако зачастую прием таких добавок – пустая трата денег. Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при Правительстве РФ, фитнес-эксперт, нутрициолог Александр Сидоров рассказал, какие добавки бесполезны для спортсменов, сообщает "tmn.aif.ru".

На первом месте - энергетические напитки. Они содержат большое количество кофеина, таурина и сахаров. Хотя кратковременная стимуляция нервной системы возможна, их долгосрочное употребление ведёт к истощению запасов гликогена, повышению артериального давления и нарушениям сна.

"Бесполезны могут быть и витамины. Некоторые такие добавки позиционируются как необходимые спортсменам, хотя научные данные свидетельствуют о том, что большинство витаминов лучше всего усваиваются из натуральных источников пищи. Например, витамины группы B эффективнее получают из мяса птицы, рыбы, яиц и овощей зелёного цвета. Искусственно синтезированные витамины хуже усваиваются и зачастую оказывают негативное влияние на почки и печень", - говорит эксперт.

Креатин считается одной из наиболее изученных добавок, способствующих росту силы и улучшению восстановления мышц. Тем не менее, значительная часть креатина выводится почками в неизменённом виде, не оказывая никакого влияния на организм. Креатин эффективен лишь при условии правильного режима тренировок и регулярного употребления в течение длительного периода времени.

Спортивное питание должно рассматриваться исключительно как дополнение к основному рациону, а не замена полноценных приёмов пищи. Правильное питание, основанное на свежих продуктах растительного происхождения, рыбе, птице, яйцах и молочных продуктах, обеспечит спортсмена всеми необходимыми веществами гораздо эффективнее, чем любые искусственные заменители.