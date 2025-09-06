  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

МЧС предупредили тюменцев, что пауэрбанки могут стать причиной пожара

Общество, 13:02 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Портативные зарядные устройства могут стать причиной пожара. Об этом жителей Тюменской области предупреждает МЧС Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полезный гаджет может быть опасен, если использовать его неправильно. Специалисты рекомендуют выбирать качественные устройства. Дешёвые и несертифицированные пауэрбанки могут перегреваться и даже воспламеняться. Не нужно оставлять пауэрбанк на зарядке без присмотра. Особенно на мягких поверхностях, где устройство может перегреться.

Нельзя использовать повреждённые или вздутые аккумуляторы. Если корпус нагревается сильнее обычного, от него лучше отказаться. Устройство не стоит подвергать воздействию воды и прямых солнечных лучей. Необходимо беречь его от механических повреждений. Падение или удар могут привести к внутренним повреждениям.

# ГУ МЧС России по Тюменской области

