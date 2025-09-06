Как внедрить Госключ в бизнес, расскажут тюменским предпринимателям

Тюменских предпринимателей приглашают на вебинар, на котором расскажут, как внедрить Госключ в свои бизнес-процессы и какие возможности она даёт. Мероприятие пройдет 9 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Участники узнают: для каких процессов уже используется "Госключ" и где ещё можно его применять; как создать сертификат электронной подписи в приложении для ИП и юрлица, их сотрудников и клиентов; что нужно, чтобы интегрировать свои системы с "Госключом"; как подписать электронные документы "Госключом" в приложении "Госуслуги"; как сдавать отчётность и обрабатывать запросы госорганов с применением "Госключа".

Напомним, что мобильное приложение Госключ дает возможность гражданам получить квалифицированную электронную подпись в своем мобильном телефоне. В Тюменской области в 2025 году пользователями уже были получены 15 тыс. 880 цифровых сертификатов. Это позволило подписать более 43 тыс. официальных документов в электронном виде.

Кроме того, с этого года получить бесплатную ЭП в Госключе могут руководители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.