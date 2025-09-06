  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

Как внедрить Госключ в бизнес, расскажут тюменским предпринимателям

Общество, 14:05 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских предпринимателей приглашают на вебинар, на котором расскажут, как внедрить Госключ в свои бизнес-процессы и какие возможности она даёт. Мероприятие пройдет 9 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Участники узнают: для каких процессов уже используется "Госключ" и где ещё можно его применять; как создать сертификат электронной подписи в приложении для ИП и юрлица, их сотрудников и клиентов; что нужно, чтобы интегрировать свои системы с "Госключом"; как подписать электронные документы "Госключом" в приложении "Госуслуги"; как сдавать отчётность и обрабатывать запросы госорганов с применением "Госключа".

Напомним, что мобильное приложение Госключ дает возможность гражданам получить квалифицированную электронную подпись в своем мобильном телефоне. В Тюменской области в 2025 году пользователями уже были получены 15 тыс. 880 цифровых сертификатов. Это позволило подписать более 43 тыс. официальных документов в электронном виде.

Кроме того, с этого года получить бесплатную ЭП в Госключе могут руководители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вебинары , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 06.09.2025Тюменцев пригласят на форум "УТРО" с помощью старинных телефонов
14:05 06.09.2025Как внедрить Госключ в бизнес, расскажут тюменским предпринимателям
13:02 06.09.2025МЧС предупредили тюменцев, что пауэрбанки могут стать причиной пожара
12:32 06.09.2025Юные тюменцы могут заработать баллы на Всероссийской олимпиаде школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора