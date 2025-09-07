  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
Более 800 туристов со всей России побывали летом в ишимском музее Ершова

07 сентября 2025

Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова | Фото: Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова

820 туристов приняли ишимские музейщики за лето в с. Ершово. Около тысячи человек посетили музей-усадьбу "Комиссариатский дом", география гостей обширна: от Красноярска до Владивостока, от Барнаула до Калининграда и Санкт-Петербурга, от Кузбасса до Голландии.

Самым плодотворным на визиты был июль - было проведено 75 экскурсий для 320 человек. С собой посетители увозят память о замечательном месте, музее на родине великого сибирского сказочника Петра Ершова. Больше всего радости приносят такие встречи детям.

В последние недели августа незабываемое путешествие в с. Ершово организовали для ребят из группы "Почемучки" детского сада 5 Ишима и воспитанников подготовительной группы “Лесовичок.” Экскурсия стала настоящим праздником для юных исследователей, полным открытий и ярких впечатлений.

Первым пунктом программы стал дом-музей Ершова. Переступив порог старинного дома, ребята словно перенеслись в прошлое. Особый восторг вызвали экспонаты, посвящённые "Коньку-Горбунку". Ребята увидели красочные иллюстрации к сказке, фигурки любимых героев и даже смогли сфотографироваться с забавным коньком.

Весь осенне-зимний период музей продолжит свою работу, но только для организованных групп туристов.

# Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

