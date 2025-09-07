Тюменские врачи спасли ногу пациентке

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Возможность ходить вернули 58-летней тюменке травматологи ОКБ № 2. Врачи спасли ногу пациентке, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В Областную клиническую больницу обратилась женщина с жалобой на боль в голени и отсутствие возможности передвигаться самостоятельно.

По словам пациентки, около трёх месяцев назад она подвернула ногу. Врачи диагностировали несращение перелома. В связи с серьёзными хроническими заболеваниями пациентке было отказано в операции в нескольких клиниках страны.

Было принято решение провести оперативное лечение в травматолого-ортопедическом центре ОКБ № 2. Врачи искусственно срастили голеностопный сустав и зафиксировали ногу металлической конструкцией в физиологически выгодном положении.

В послеоперационном периоде пациентка начала передвигаться с умеренной опорой на ногу. Через два месяца стопу освободили из аппарата Илизарова.

А ещё через три месяца конструкцию полностью удалили. Сейчас пациентка вернулась к прежней жизни и может беспрепятственно передвигаться.

"У женщины диагностирован сахарный диабет, левая конечность ампутирована, важно было сохранить правую", - рассказал травматолог-ортопед Кирилл Петров.