  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Тюменские врачи спасли ногу пациентке

Общество, 17:12 07 сентября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Возможность ходить вернули 58-летней тюменке травматологи ОКБ № 2. Врачи спасли ногу пациентке, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В Областную клиническую больницу обратилась женщина с жалобой на боль в голени и отсутствие возможности передвигаться самостоятельно.

По словам пациентки, около трёх месяцев назад она подвернула ногу. Врачи диагностировали несращение перелома. В связи с серьёзными хроническими заболеваниями пациентке было отказано в операции в нескольких клиниках страны.

Было принято решение провести оперативное лечение в травматолого-ортопедическом центре ОКБ № 2. Врачи искусственно срастили голеностопный сустав и зафиксировали ногу металлической конструкцией в физиологически выгодном положении.

В послеоперационном периоде пациентка начала передвигаться с умеренной опорой на ногу. Через два месяца стопу освободили из аппарата Илизарова.

А ещё через три месяца конструкцию полностью удалили. Сейчас пациентка вернулась к прежней жизни и может беспрепятственно передвигаться.

"У женщины диагностирован сахарный диабет, левая конечность ампутирована, важно было сохранить правую", - рассказал травматолог-ортопед Кирилл Петров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 07.09.2025"Золушку" и "Лебединое озеро" представят "Звёзды Москвы" в Тюменской филармонии
17:12 07.09.2025Тюменские врачи спасли ногу пациентке
16:41 07.09.2025Более 800 туристов со всей России побывали летом в ишимском музее Ершова
15:44 07.09.2025Более 200 просветителей из Тюменской области участвуют в пятом сезоне Знание.Премия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора