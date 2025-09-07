Госавтоинспекция Тюменской области приглашает школьников на обучающий проект

Тюменские автоинспекторы приглашают школьников стать участниками обучающего проекта. По приглашению руководителя Управления Андрея Миллера они посетят музейную экспозицию Госавтоинспекции, выставку ретро и современных автомобилей, используемых инспекторами ДПС.

Автоинспекторы продемонстрируют детям приборы для измерения незаконной тонировки, алкотестер и расскажут, какие нарушения ПДД являются самыми опасными на дорогах.

"Школьники повторят правила дорожной безопасности, протестируют в темноте световозвращающие приспособления, чтобы понять, для чего они необходимы пешеходам", - отметил Андрей Миллер.

В музейной экспозиции Госавтоинспекции ребятам также расскажут о вехах истории службы и пригласят после окончания школы приходить в Госавтоинспекцию, чтобы самим обеспечивать безопасность на наших дорогах.

"Для нас очень важно, чтобы школьники с детства знали об опасностях и важной задаче службы ДПС", - сказал Андрей Миллер. Каждый участник проекта "Идем в Госавтоинспекцию" получит открытку, закладку, маршруты безопасности школьников.