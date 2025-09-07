Пять тысяч раз выезжал спецтранспорт ОБ №23 к пациентам в Ялуторовске в 2025 году

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Более пяти тысяч выездов к пациентам выполнил санитарный транспорт областной больницы №23 в Ялуторовске за восемь месяцев 2025 года.

Автомобили поступили в медучреждение в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Основные направления работы транспорта - доставка медработников к пациентам на дом, транспортировка фельдшеров к ФАПам и обеспечение своевременной медицинской помощи.

"Расширение автопарка больницы улучшило качество медпомощи: врачи быстрее доезжают до пациентов, эффективнее оказывают неотложную помощь. Спасены жизни людей", - отметил начальник гаража Областной больницы №23 Алексей Шерстнев.