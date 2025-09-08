Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в ссузы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" |

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в средние учебные заведения. Больше всего таких заявлений подали в Тюменский медицинский колледж, сообщает Минцифры.

"Количество абитуриентов, поступающих в колледжи с госуслугами, увеличилось вдвое, - отмечено в сообщении. - В этом году такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Абитуриенты подали на госуслугах 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приёмную кампанию. Основная часть заявлений — 70% — были поданы в июле, больше всего — 30 июня".

Среди регионов лидеров - Москва, Санкт-Петербург. Якутия, Тюменская и Томская области.

Больше всего заявлений через госуслуги подали в колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханов, РАНХиГС при президенте Российской Федерации, МГЮУ им. О.Е. КутафинаЮ медицинский им. В.М. Бехтерева, Тюменский медицинский колледж.

Самыми популярными направлениями стали информационные системы и программирование, сестринское дело, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело.