  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер южный

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в ссузы

Общество, 16:09 08 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в средние учебные заведения. Больше всего таких заявлений подали в Тюменский медицинский колледж, сообщает Минцифры.

"Количество абитуриентов, поступающих в колледжи с госуслугами, увеличилось вдвое, - отмечено в сообщении. - В этом году такой возможностью воспользовались почти 600 тыс. абитуриентов. Абитуриенты подали на госуслугах 1,7 млн. заявлений. Это на 83% больше, чем за прошлую приёмную кампанию. Основная часть заявлений — 70% — были поданы в июле, больше всего — 30 июня".

Среди регионов лидеров - Москва, Санкт-Петербург. Якутия, Тюменская и Томская области.

Больше всего заявлений через госуслуги подали в колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханов, РАНХиГС при президенте Российской Федерации, МГЮУ им. О.Е. КутафинаЮ медицинский им. В.М. Бехтерева, Тюменский медицинский колледж.

Самыми популярными направлениями стали информационные системы и программирование, сестринское дело, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госуслуги , образование , ссузы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:42 08.09.2025Регионы России получат более 7 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями
16:20 08.09.2025Тюменский преподаватель иностранных языков стажировалась в Ляодунском университете
16:09 08.09.2025Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в ссузы
15:58 08.09.2025Более 500 человек посетили "Библиодень" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора