Ученые России и Конго проводят исследования эктопаразитов в Тюмени

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Исследования эктопаразитов проводят аспирант Университета Мариан Нгуаби в Браззавиле (столица Республики Конго) Кевин Толуву и доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова. Привезенные сборы клещей и мух-кровососок с крыланов, обитающих во влажных тропических лесах Республики Конго, представляют большой интерес для биологов.

"Сфера моих научных интересов включает изучение взаимосвязи между фруктоядными летучими мышами, их паразитами и их роли в распространении вирусов среди животных. В моей стране есть трудности с проведением анализа и описанием клещей млекопитающих, поэтому для получения опыта и продолжения своей работы я обратился за помощью коллег из других государств. И вот я в Тюмени, где обучаюсь изготавливать стеклянные слайды и описывать паразитов", - рассказал Кевин Толуву.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

На крыланах подотряда Megahiroptera паразитирует древняя ветвь семейства клещей Spinturnicidae, отличная от более современной, с которой работала ранее, отметила Мария Орлова.

"Она, безусловно, очень интересна, я впервые увидела таких клещей, что называется, вживую. А главное, когда мы заглянули в научную литературу в поисках детальной информации, оказалось, что данных об этих паразитах для Республики Конго (не путать с Демократической Республикой Конго) попросту не существует. Мы с коллегой Кевином Толуву восполняем эти пробелы и станем первопроходцами. Сейчас мы осматриваем и классифицируем паразитов, далее планируем организовать молекулярные исследования. Впереди много новых публикаций", - заверила Мария Орлова.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Сейчас у нее в работе одновременно находятся образцы паразитов из разных стран, включая Эфиопию и Конго. Работа с каждым - кропотливый труд. Объединение усилий с коллегами позволяет собрать разрозненные данные в общую картину, значительно ускорить работу и добиться результатов, которые будут интересны всему научному миру.