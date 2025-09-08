Регионы России получат более 7 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,4 млрд рублей получат регионы РФ на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2026–2027 г. Поддержка будет оказана в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

По информации правительства РФ, финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкозаболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием.

В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году – более 3,5 млрд рублей.