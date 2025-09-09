Бесплатные занятия проводят для детей в областной библиотеке Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные занятия в детской творческой студии состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 11 сентября.

Запись на них обязательна, она доступна на сайте по ссылке.

В 15 часов 30 минут начнутся "Цифровые кисти: Первые шаги в мире графики". Слушателей познакомят с рисованием на графическом планшете.

Час настолок для детей “Арсенал игр” начнется в библиотеке в 16 часов 30 минут. В это же время состоится "Путешествие в мир виртуальной реальности". Это познавательный час по книгам с дополненной реальностью.

Отметим, бесплатные занятия проходят в ТОНБ им. Д. И. Менделеева каждую неделю.

Возрастное ограничение: 6+.