  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Бесплатные занятия проводят для детей в областной библиотеке Тюмени

Общество, 17:03 08 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные занятия в детской творческой студии состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 11 сентября.

Запись на них обязательна, она доступна на сайте по ссылке.

В 15 часов 30 минут начнутся "Цифровые кисти: Первые шаги в мире графики". Слушателей познакомят с рисованием на графическом планшете.

Час настолок для детей “Арсенал игр” начнется в библиотеке в 16 часов 30 минут. В это же время состоится "Путешествие в мир виртуальной реальности". Это познавательный час по книгам с дополненной реальностью.

Отметим, бесплатные занятия проходят в ТОНБ им. Д. И. Менделеева каждую неделю.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека , дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 08.09.2025Горячее водоснабжение  на время отключат в нескольких домах Тюмени  с 9 сентября
18:20 08.09.2025Стартовал городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири"
18:10 08.09.2025Жительницу Ишима отметили за поддержку участников СВО
18:09 08.09.2025Новую книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" представили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора