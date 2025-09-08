  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
Николай Савченко: не все участники "Боевого кадрового резерва" хотят стать госслужащими

Общество, 15:07 08 сентября 2025

Не все участники проекта "Боевой кадровый резерв" стремятся стать госслужащими. Многие из них планируют быть полезными региону в других сферах деятельности.

Об этом рассказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

По его словам, от участников есть запросы на корпоративный или предпринимательский трек.

"Некоторые хотят остаться на своей малой Родине, там, где у них родители и семьи, где они родились, в муниципальных образованиях нашей области", - отметил Николай Савченко.

# Боевой кадровый резерв , Николай Савченко

