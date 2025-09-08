Николай Савченко: не все участники "Боевого кадрового резерва" хотят стать госслужащими

Не все участники проекта "Боевой кадровый резерв" стремятся стать госслужащими. Многие из них планируют быть полезными региону в других сферах деятельности.

Об этом рассказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

По его словам, от участников есть запросы на корпоративный или предпринимательский трек.

"Некоторые хотят остаться на своей малой Родине, там, где у них родители и семьи, где они родились, в муниципальных образованиях нашей области", - отметил Николай Савченко.