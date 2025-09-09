  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
В Исетском округе обновили школу 1982 года постройки

Общество, 11:37 09 сентября 2025

администрация Исетского округа | Фото: администрация Исетского округа

Школу 1982 года постройки обновили в с. Верхний Ингал Исетского округа. При капитальном ремонте использовали комплексный подход, благодаря чему состояние здания значительно улучшено, созданы комфортные условия для занятий.

По сообщению администрации муниципального образования, строители подрядной организации отремонтировали кирпичную кладку, отмостку, цоколь, фундамент, кровлю и утеплили фасад. Заменили на новые дверные и оконные блоки, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и канализации, вентиляции и электроснабжения, сантехническое оборудование. Оснастили здание пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Также преобразилась пришкольная территория.

# Исетский район , ремонт школы

