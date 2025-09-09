ТюмГУ получил поддержку на развитие гонок дронов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ выиграл конкурс по гонкам дронов 2.0 сезон 2025. И, таким образом, попал в топ-20 вузов России, которые получат специальную поддержку на развитие этого инновационного и технологичного вида спорта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В ближайшее время в вузе появятся спортивные симуляторы, трасса, пульты управления и дроны 75 класса для обучения. Это стало возможным благодаря Всероссийской студенческой лиге по гонкам дронов, организованной Федерацией гонок дронов России.

Освоить базу на бесплатном онлайн-курсе все желающие могут уже сейчас: участники научатся поднимать дрон в воздух в виртуальном и реальном пространстве, узнают все об устройстве квадрокоптера и принципах работы.

"В рамках представленного проекта мы планируем провести мастер-классы, обучение и соревнования среди студентов. Выявить двух победителей и направить их на финальные соревнования Лиги среди студентов в Москву", — сообщил директор Института физической культуры ТюмГУ Евгений Колунин.