Новое оборудование обеспечит надежный забор воды из Туры в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Монтаж береговой насосной станции на Метелевских водоочистных сооружениях завершают специалисты "Росводоканал Тюмень". Оборудование обеспечит надежный забор воды из реки Туры даже при ее критическом обмелении и при шуговых явлениях.

Как сообщает администрация Тюмени, станция состоит из четырех полимерных всасывающих трубопроводов диаметром 500 мм и современных энергосберегающих насосов производительностью 1000 куб. м/час. Повысит надежность работы оборудования система вакуумирования, которая заполняет водой всасывающие трубопроводы. Чтобы исключить промерзание в зимний период и поддержать работу системы при появлении шуги, на станции установлен компрессор. Бесперебойность работы гарантирует трансформаторная электроподстанция.

"Для Туры сейчас период мелководья, поэтому мы устанавливаем дополнительное оборудование для подъема воды. Береговая насосная станция – гарантия того, что жители Тюменской агломерации смогут бесперебойно получать чистую воду. Она поможет нам и в период ледостава, когда на реке образуется шуга, которая препятствует работе водоприемного оголовка", — отметил начальник сооружений водоподготовки компании "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Проект станции разработан специалистами предприятия. Монтаж и пусконаладочные работы также выполняют сотрудники водоканала.

"Станция имеет модульную конструкцию, поэтому мы быстро и без сложностей собираем оборудование. В среднем на установку уходит около недели. Работы выполняют специалисты нашего цеха ремонта оборудования", — рассказал начальник участка комплексного предупредительного ремонта компании "Росводоканал Тюмень" Артём Короткий.

Сегодня Метелевский водозабор обеспечивает половину потребностей Тюменской агломерации в чистой воде, подготавливая около 100-110 тыс. кубометров ресурса в сутки. Качество воды на каждом этапе контролирует аккредитованная лаборатория компании "Росводоканал Тюмень".