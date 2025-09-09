Участник "Боевого кадрового резерва" пройдет стажировку в Уватском округе

Участник "Боевого кадрового резерва Тюменской области" Павел Гончар пройдет стажировку в администрации Уватского округа. План обучения с ним обсудил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Новый опыт станет отличным стартом для развития его управленческих компетенций. План разработан таким образом, чтобы стажер смог ознакомиться со структурой и организацией работы администрации района, изучить ключевые направления деятельности, а также погрузиться в работу подведомственных учреждений. Он заинтересовался социальной сферой, поэтому мы сделаем акцент на этом направлении. Важно, чтобы будущие управленцы видели приоритеты в служении людям, в решении социальных задач", - поделился Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что стажировка и участие в программе помогут ветерану СВО стать высококлассным специалистом в сфере муниципального управления. На этом пути его поддержит управленческая команда муниципалитета.