Участник "Боевого кадрового резерва" пройдет стажировку в Уватском округе

Общество, 18:39 09 сентября 2025

из Telegram-канала главы Уватского округа Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского округа Вячеслава Елизарова

Участник "Боевого кадрового резерва Тюменской области" Павел Гончар пройдет стажировку в администрации Уватского округа. План обучения с ним обсудил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Новый опыт станет отличным стартом для развития его управленческих компетенций. План разработан таким образом, чтобы стажер смог ознакомиться со структурой и организацией работы администрации района, изучить ключевые направления деятельности, а также погрузиться в работу подведомственных учреждений. Он заинтересовался социальной сферой, поэтому мы сделаем акцент на этом направлении. Важно, чтобы будущие управленцы видели приоритеты в служении людям, в решении социальных задач", - поделился Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что стажировка и участие в программе помогут ветерану СВО стать высококлассным специалистом в сфере муниципального управления. На этом пути его поддержит управленческая команда муниципалитета.

# Боевой кадровый резерв , Вячеслав Елизаров , Уватский район

