В Тюмени с начала года дополнительно вывели на дороги 100 больших автобусов

Общество, 18:24 09 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 больших автобусов вывели дополнительно на маршруты в Тюмени с начала года. Также удалось привлечь 140 новых водителей общественного транспорта. Это существенно повысило надежность и регулярность перевозок, рассказала глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Ровно год назад мы столкнулись с рядом существенных проблем, связанных с обеспечением перевозки пассажиров. За этот период, совместно работая с компаниями – исполнителями контрактов по перевозке, нам удалось достигнуть значительных положительных результатов", - сообщил глава города по итогам оперативного штаба, посвященного вопросам развития общественного транспорта в Тюмени.

По его словам, одной из ключевых задач, над решением которой работает муниципалитет, является увеличение провозной способности. Для этого на линии ставят автобусы большого класса: "Мы уже подписали соответствующие соглашения с перевозчиками, которые предусматривают поэтапную замену автобусов на конкретных маршрутах в оговорённые сроки".

Вместе с этим, заметно снизилось количество жалоб от пассажиров. Поступающие обращения, как отметил Максим Афанасьев, в большинстве связаны уже не с техническими проблемами, а с вопросами культуры обслуживания. Это свидетельствует о качественном улучшении ситуации и переходе на новый уровень работы.

"На оперативном штабе мы обсудили введение нового стандарта — "культурного маршрута". Эта система общественного признания на основе оценок от пассажиров станет мощным стимулом для компаний-перевозчиков совершенствоваться и соревноваться между собой за звание лучшей организации и лучшего маршрута. Я поставил задачу подготовить необходимые документы и внедрить эту систему уже с 1 октября", - уточнил глава областного центра.

Он отметил, что в Тюмени стремятся сделать общественный транспорт ещё более комфортным, доступным и безопасным для всех жителей и гостей города.

# Максим Афанасьев , общественный транспорт

