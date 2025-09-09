По обращениям тюменцев на остановках разместят таблички с расписанием машрутов

Информационные таблички с расписанием маршрутов уже на текущей неделе появятся в Тюмени. Новый формат протестируют в центральной части на автобусных остановках, которые имеют большое количество пересечений разных маршрутов, сообщает администрация города.

"Мы получим обратную связь от пассажиров, какие-то дополнительные рекомендации и в октябре в рамках смены летнего расписания на зимнее разместим окончательный, итоговый вариант на всех автобусных остановках, где нет цифровых табло. Мы всегда очень внимательны к тем пожеланиям, которые выражают тюменцы. Новая информационная табличка будет совмещать возможность воспользоваться и QR-кодом, и видеть в статическом виде зафиксированное расписание", – пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Отметим, что разрабатывают новый формат расписаний специалисты "Тюменьгортранса" по поручению главы города.

Изначально планировалось использовать цифровые технологии и посредством мобильного приложения "Транспорт 72" в онлайн-режиме получать информацию о прибытии того или иного маршрута, времени перемещения. Однако такой кардинальный переход многим был неудобен.