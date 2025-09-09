  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

По обращениям тюменцев на остановках разместят таблички с расписанием машрутов

Общество, 19:21 09 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информационные таблички с расписанием маршрутов уже на текущей неделе появятся в Тюмени. Новый формат протестируют в центральной части на автобусных остановках, которые имеют большое количество пересечений разных маршрутов, сообщает администрация города.

"Мы получим обратную связь от пассажиров, какие-то дополнительные рекомендации и в октябре в рамках смены летнего расписания на зимнее разместим окончательный, итоговый вариант на всех автобусных остановках, где нет цифровых табло. Мы всегда очень внимательны к тем пожеланиям, которые выражают тюменцы. Новая информационная табличка будет совмещать возможность воспользоваться и QR-кодом, и видеть в статическом виде зафиксированное расписание", – пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Отметим, что разрабатывают новый формат расписаний специалисты "Тюменьгортранса" по поручению главы города.

Изначально планировалось использовать цифровые технологии и посредством мобильного приложения "Транспорт 72" в онлайн-режиме получать информацию о прибытии того или иного маршрута, времени перемещения. Однако такой кардинальный переход многим был неудобен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , общественный транспорт , расписание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 09.09.2025Каталог "Сибирский махровый ковер" презентовали в Тюмени
19:21 09.09.2025По обращениям тюменцев на остановках разместят таблички с расписанием машрутов
19:15 09.09.2025Певцы Иван Дмитриенко и Ксения Минаева выступят в Тюмени на форуме "Утро"
19:10 09.09.2025Сложную симультанную операцию провели тюменские врачи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора