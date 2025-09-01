Молодежь УФО от работы на производстве отпугивает унылая, "совковая" обстановка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ассоциации, которые возникают у молодежи из УФО при словосочетании "работа на заводе" чаще носят негативный характер: грязь, шум, опасность, скучная, монотонная работа, низкие зарплаты, устаревшие технологии. Среди позитивного: стабильность, возможность работать руками, хороший социальный пакет.

Исследование привлекательности работы на производстве для молодых людей провели аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и специалисты компании Level Group.

По их мнению, молодежь довольно критично оценивает уровень оснащенности российских производственных предприятий цифровыми технологиями. Больше всего их отпугивают такие факторы, как унылая, серая, "совковая" обстановка, удалённость места работы от города и транспорта, ощущение изоляции от "цивилизации".

Несмотря на неоднозначные оценки, 49 % молодых людей готовы строить карьеру на современном производстве, например, на высокотехнологичном заводе. И только 12 % считают такую карьеру непривлекательной.