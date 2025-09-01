Бывший ночлежный приют реставрируют в Тюмени

Памятник архитектуры начала XX века восстанавливают в Тюмени на ул. Даудельной. После реставрации в здании, где до революции располагался ночлежный дом, откроется заведение общепит.

О ходе ремонтно-реставрационных работ информационному агентству "Тюменская линия" рассказал заместитель председателя комитета по охране объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов.

"Здание ночлежного дома построено в 1903 году. В советский период оно функционировало как медучреждение, в наши дни было не востребовано больницей. Его выкупили инвесторы и в этом году приступили к ремонтно-реставрационным работам", — сообщил он.

Подрядчик демонтировал аварийные деревянные конструкции здания. Идет работа по вычинке кирпичной кладки. Цокольную часть здания решили инъектировать связующими растворами, чтобы обеспечить монолитность конструкции.

При обследовании здания выяснилось, что одна из стен была выстроена без фундамента. Ее пришлось разобрать, чтобы подвести бетонный фундамент и уже на нем начать восстанавливать кирпичную кладку.

"После этого реставраторы займутся восстановлением стен и устройством крыши. Надеемся, что в этом году в зиму мы уйдем уже под крышей, с теплым контуром, чтобы не останавливать процесс реставрации. Будем восстанавливать внутренние помещения, начнутся работы по приспособлению объекта к современному использованию", — прокомментировал Александр Кононов.

Из истории здания

Вопрос о строительстве нового ночлежного дома "вблизи Даудельского сада" решался на заседании Тюменской городской думы 29 марта 1894 года. В безвозмездное пользование землю "против бывшей богадельни Трусова, рядом с кладбищем" передали Тюменскому обществу попечения о бедных. Выделить деньги на строительство приюта вызвался гласный думы, коммерции советник Иван Игнатов. Однако по каким-то причинам к строительству ночлежного дома приступили лишь в начале XX века. Деньги на его возведении пожертвовал другой гласный думы — статский советник, благотворитель Николай Давыдовский.

Тюмень "обогатилась еще одним полезным учреждением" 2 октября 1905 года, сообщала "Сибирская торговая газета". В этот день ночлежный приют, рассчитанный на 200 человек, открыли и освятили. В заметке его описали как "великолепное каменное здание, прекрасно устроенное, сухое, теплое, с массой света и воздуха и разными удобствами, о которых и не снилось среднему обывателю".

Внутри ночлежный дом был устроен следующим образом: "…роскошный парадный вход с массивной дверью ведет в общий зал, где стоят столы и выходят раковины с кранами горячей и холодной воды. Направо ведет дверь в камеру для женщин, а налево — в громадную спальню для мужчин. В спальнях устроены нары".

Из общего зала две железные лестницы вели в верхнее помещение, где также были устроены нары человек на сто. В нижнем этаже имелась особая небольшая комната для приходящих странников. В задних комнатах устроены громадные умывальники, сушила для сушки белья и одежды. Наблюдение за чистотой вверялось самим "ночлежникам".

В апреле 1912 года "Сибирская торговая газета" сообщала, что при ночлежном доме работала детская столовая: "23 апреля <…> улица напротив дома была запружена массой бедных, оборванных детишек — клиентов столовой, явившихся за получением подарков, присланными главным складом Государыни Императрицы Александры Федоровны.

В помещении столовой поместилась группа детей, человек около ста, с заведующей столовой Ф. Г. Шараповой. <…> Поучительную для лиц, отрицающих голод, и тяжелую картину представлял вид детей, облаченных в отрепья, изнуренных нуждой и недоеданием, зачастую без обуви, с толстым слоем грязи на разутых ногах.

Хор исполнил гимн, после чего началась самая раздача подарков, затянувшаяся на несколько часов".

