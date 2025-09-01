  • 10 сентября 202510.09.2025среда
Здание ЗАГСа в Краснодоне тюменские строители восстановят к концу 2026 года

Экономика, 14:09 10 сентября 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко

Тюменские строители восстановят здание ЗАГСа в Краснодоне к концу 2026 года. Они уже отремонтировали кровлю и установили парапеты. Запланированный объем работ выполнили на 30 %, рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

"Внутри помещения оштукатурили стены, установили закладные детали для основания вывески Дворца бракосочетания. В ближайшее время смонтируют металлопластиковые окна, что позволит закрыть тепловой контур до наступления холодов", - отметил глава округа.

из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского округа Сергея Козенко

Отопление будет поступать из блочно-модульной котельной по новой теплотрассе. Саму котельную и дизель-генераторную установку привезут в ближайшие дни, за осень их подготовят к работе.

По словам Сергея Кознко, установка котельной имеет важное значение для подготовки объекта отопительному сезону. Также это поспособствует выполнению внутренних отделочных работ, запланированных на зиму.

Отметим, капитальный ремонт ЗАГСа проводят по специальному инфраструктурному проекту, соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским округом.

# капитальный ремонт , Краснодон

