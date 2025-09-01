  • 10 сентября 202510.09.2025среда
Ограничение движения улице Ирбитской в Тюмени продлили до 26 сентября

Общество, 20:58 10 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

До 26 сентября продлили срок прекращения движения транспорта по улице Ирбитской в районе улицы Луначарского в Тюмени. Это связано с производственной необходимостью при выполнении работ по технологическому присоединению объекта строительства к инженерным сетям.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Нагорная, Луначарского, Казанская, сообщили в городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

