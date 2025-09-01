Ограничение движения улице Ирбитской в Тюмени продлили до 26 сентября
До 26 сентября продлили срок прекращения движения транспорта по улице Ирбитской в районе улицы Луначарского в Тюмени. Это связано с производственной необходимостью при выполнении работ по технологическому присоединению объекта строительства к инженерным сетям.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Нагорная, Луначарского, Казанская, сообщили в городской администрации.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.