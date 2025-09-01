Автомобиль "Нива" отправили в зону СВО жители Тюменского округа
Автомобиль "Нива" направили в зону проведения спецоперации жители Тюменского муниципального округа. Машину приобрели благодаря помощи неравнодушных жителей села Каскара по заявкам бойцов, которым на передовой необходим транспорт с повышенной проходимостью.
Каскаринский клуб взаимопомощи "Мы вместе" наполнил автомобиль маскировочными сетями и окопными свечами, сделанными своими руками. Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.
По словам руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольги Швецовой, во всех уголках Тюменской области люди посвящают свои силы и время волонтерской работе. Бойцы чувствуют эту заботу земляков.
Волонтер, активист партии "Единая Россия" Евгений Шубин отметил, что каждая отправка гуманитарного груза становится символом единения людей ради общей цели — Победы.