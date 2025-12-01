Президент России поощрил тюменцев госнаградами
Президент России Владимир Путин наградил жителей Тюменской области. Указ размещен на портале правовой информации, пишет информационный центр правительства региона.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей медалью ордена "Родительская слава" награждены Андрей Юрьевич и Мария Анатольевна Перовы.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоены заведующему отделением Тюменского кардиологического научного центра Дмитрию Криночкину и заведующей отделением стационара "Медико-санитарной части "Нефтяник" Эльвире Федоровой.