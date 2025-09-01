  • 10 сентября 202510.09.2025среда
В Тюменской области избирательные участки соответствуют требованиям пожарной безопасности

Общество, 20:32 10 сентября 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Все избирательные участки в Тюменской области соответствуют требованиям пожарной безопасности. Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области провели практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара и противопожарные инструктажи, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Под особым вниманием: работоспособность систем противопожарной защиты объектов; состояние путей эвакуации; источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; подъезды для пожарной техники.

В Тюменской области в единый день голосования 14 сентября будут работать 722 участка для голосования. Обеспечивать безопасность в период проведения выборов будут более 4 тысяч человек, задействовано свыше 1400 единиц техники, на каждом избирательном участке организовано дежурство ответственных должностных лиц.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , избирательный участок

