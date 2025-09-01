  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
Викуловский фермер трудоустроил многодетного отца на субсидию нацпроекта "Кадры"

Экономика, 11:24 11 сентября 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Предприниматель из Викуловского округа создал рабочее место за счет субсидии, полученной по национальному проекту "Кадры". Его новым работником стал многодетный отец, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Иван Сахарчук обратился в Кадровый центр "Работа России" по Викуловскому округу для подбора работника на профессию механика-водителя. Ему рассказали о возможности получить частичную компенсацию затрат на заработную плату новых сотрудников за счет средств Социального фонда России. А также подобрали кандидата на должность, который имел необходимые навыки.

Отметим, что работодатели могут получить субсидию при трудоустройстве различных категорий граждан - ветеранов боевых действий, инвалидов, военнослужащих, одиноких родителей и других. Для получения субсидии необходимо направить заявление через информационную систему "Соцстрах".

Дополнительная информация о мероприятиях национального проекта "Кадры" доступна на портале органов службы занятости Тюменской области.

Для консультаций можно обратиться в отделения Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

национальный проект Кадры , поддержка , рынок труда , трудоустройство

