Викуловский фермер трудоустроил многодетного отца на субсидию нацпроекта "Кадры"
Предприниматель из Викуловского округа создал рабочее место за счет субсидии, полученной по национальному проекту "Кадры". Его новым работником стал многодетный отец, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Иван Сахарчук обратился в Кадровый центр "Работа России" по Викуловскому округу для подбора работника на профессию механика-водителя. Ему рассказали о возможности получить частичную компенсацию затрат на заработную плату новых сотрудников за счет средств Социального фонда России. А также подобрали кандидата на должность, который имел необходимые навыки.
Отметим, что работодатели могут получить субсидию при трудоустройстве различных категорий граждан - ветеранов боевых действий, инвалидов, военнослужащих, одиноких родителей и других. Для получения субсидии необходимо направить заявление через информационную систему "Соцстрах".
Дополнительная информация о мероприятиях национального проекта "Кадры" доступна на портале органов службы занятости Тюменской области.
Для консультаций можно обратиться в отделения Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.