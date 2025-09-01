Жители Тюменской области могут проверить знания в IТ-диктанте

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проверить знания могут жители Тюменской области на IТ-диктанте 12 и 13 сентября. Это уже восьмое мероприятие по счету. Оно появилось в Тюмени, а впоследствии стало Всероссийской акцией, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"IТ-диктант стал традиционным осенним мероприятием, приуроченным ко Дню программиста, которое ждут по всей стране. Граждане ежегодно проверяют свой уровень цифровой грамотности. В этот раз мы решили продлить мероприятие, поэтому стать участником IТ-диктанта можно как в будний, так и в выходной день", - рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Диктант представляет собой онлайн-тест из различных заданий. Он создан, чтобы помочь участникам оценить уровень цифровой грамотности. В 2024 году IТ-диктант выполнили рекордные 416 тыс. человек по всей России.

В 2025 году можно проверить знания по темам социальные сети, безопасность, онлайн-покупки, поиск информации и другим.

Пользователям доступны вопросы двух уровней: продвинутого и начального. Тестирование откроется 12 сентября в 00 час. 00 минут по московскому времени.

Отличники IТ-диктанта получат шанс выиграть бесплатное обучение от партнеров конкурса: образовательной платформы "Нетология" и SkyPro. Подробнее о том, как определяют победителя здесь.

Акция проходит при поддержке Минцифры России.