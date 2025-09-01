  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

Жители Тюменской области могут проверить знания в IТ-диктанте

Общество, 18:11 11 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проверить знания могут жители Тюменской области на IТ-диктанте 12 и 13 сентября. Это уже восьмое мероприятие по счету. Оно появилось в Тюмени, а впоследствии стало Всероссийской акцией, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"IТ-диктант стал традиционным осенним мероприятием, приуроченным ко Дню программиста, которое ждут по всей стране. Граждане ежегодно проверяют свой уровень цифровой грамотности. В этот раз мы решили продлить мероприятие, поэтому стать участником IТ-диктанта можно как в будний, так и в выходной день", - рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Диктант представляет собой онлайн-тест из различных заданий. Он создан, чтобы помочь участникам оценить уровень цифровой грамотности. В 2024 году IТ-диктант выполнили рекордные 416 тыс. человек по всей России.

В 2025 году можно проверить знания по темам социальные сети, безопасность, онлайн-покупки, поиск информации и другим.

Пользователям доступны вопросы двух уровней: продвинутого и начального. Тестирование откроется 12 сентября в 00 час. 00 минут по московскому времени.

Отличники IТ-диктанта получат шанс выиграть бесплатное обучение от партнеров конкурса: образовательной платформы "Нетология" и SkyPro. Подробнее о том, как определяют победителя здесь.

Акция проходит при поддержке Минцифры России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# IT-диктант , Минцифры , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 11.09.2025В Ишиме учреждено местное отделение Общества "Знание"
18:45 11.09.2025Шевроны с силуэтами тюменских бойцов СВО передали их близким 
18:23 11.09.2025Мыс, Казачьи Луга и берег Туры: интернет стал быстрее 
18:11 11.09.2025Жители Тюменской области могут проверить знания в IТ-диктанте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора