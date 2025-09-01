Сотое издание поступило на конкурс "Книга года-2025"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Книга года-2025". На него поступило сотое издание от сургутской писательницы Анжелики Бивол "Знакомьтесь, домовой Кастрюлькин!", сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Произведение для семейного чтения рассказывает о приключениях любознательного домового в разных местах — от школы до кухни. Идея главного героя появилась благодаря творческому союзу автора с внуком. Писательница уже участвовала в конкурсе в 2023 году с книгой "Хрумс". Сейчас её новая работа претендует на звание "Лучшая книга для детей и юношества".

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 21 сентября. Нужно предоставить издания, выпущенные с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, в библиотеку им. Менделеева в Тюмени. Награждение победителей состоится в октябре.