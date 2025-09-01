  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Тюменских спортсменов обучат коммуникационному маркетингу

Общество, 08:48 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсы повышения квалификации по программе "Коммуникационный маркетинг и технологии продвижения в сфере физической культуры и спорта" проведет Институт физической культуры ТюмГУ 1-31 октября.

К обучению приглашают административно-управленческий персонал, специалистов, а также кадровый резерв учреждений основного и дополнительного образования Тюменской области. Участникам предстоит пройти программу, которая предусматривает формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для эффективного маркетинга и продвижения физической культуры, спорта и фитнеса.

Слушатели получат актуальные знания и приобретут новые навыки: нормативно-правового регулирования и управления продвижением физкультурно-спортивной организации и личного бренда; содержания и организация коммуникационного маркетинга, технологии продвижения в сфере физической культуры и спорта; норм и правил делового общения, специфики форм и содержания медиатекста, виды, правила и особенности создания различного контента и другие.

Руководителем выступит доктор педагогических наук, профессор ТюмГУ, заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Манжелей. В реализации программы помогут ведущие в регионе специалисты в области маркетинга, менеджмента, коммуникации и СМИ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Обучение пройдет на базе Института физической культуры ТюмГУ в очно-дистанционном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца в объеме 72 часа.

По вопросам организации обучения обращаться в Институт физической культуры по телефону 8 (3452) 59-77-83 или на электронную почту: ifk@utmn.ru.

