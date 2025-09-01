Деловую игру для авторов творческих проектов проведут в Заводоуковске

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деловая игра "Тюменская область — земля больших людей!" для авторов творческих проектов пройдет в Заводоуковске 19 сентября с 13 часов. К участию приглашают команды из близлежащих районов, сообщает проектный офис ПФКИ в Тюменской области.

Цель события — дать участникам практические инструменты для разработки и реализации социокультурных проектов, а также для подготовки успешных заявок на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

️В программе: лекция "Творческая концепция проекта" в формате телемоста с представителями ПФКИ (Москва); разбор успешных кейсов: опыт победителей грантовых конкурсов от учреждений Заводоуковска; игровой тренинг "От идеи к проекту": эксперты ПФКИ научат трансформировать творческую идею в структурированный проект с проработанными целями, этапами и оценкой рисков.

На встречу ждут предпринимателей, инициативных жителей, представителей некоммерческого сектора и муниципальных учреждений, а также всем, кто уже побеждал в конкурсах ПФКИ или только собирается подать первую заявку.

️Местро проведения: Заводоуковский культурно-досуговый центр по ул. Вокзальная, 55.

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.