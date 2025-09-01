Роль примирительных процедур обсуждают тюменские судьи в Тобольске

Роль примирительных процедур обсуждает судейское сообщество Тюменской области во Дворце Наместника в Тобольске. Тема более чем актуальная – снижение конфликтности в обществе, досудебное урегулирование споров, поиск компромиссов в сложных ситуациях, сообщил глава города Пётр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Я всегда убеждён – мирное решение разногласий не только сохраняет время и ресурсы, но и укрепляет доверие между людьми", - подчеркнул Вагин.

Мэр представил сообществу туристический потенциал Тобольска и подчеркнул, что город гостеприимный, атмосферный, с богатой историей и насыщенной событиями жизнью.

"Если чувствуете усталость, напряжение или внутренний разлад – приезжайте! Уверен, добрые люди, красивые места и яркие впечатления помогут вам перезагрузиться, а любые конфликты останутся в прошлом. Благодарю всех участников за продуктивный диалог! Вместе мы делаем шаг к более гармоничному обществу", - заключил Пётр Вагин.