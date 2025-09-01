  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Роль примирительных процедур обсуждают тюменские судьи в Тобольске

Общество, 11:46 12 сентября 2025

Роль примирительных процедур обсуждает судейское сообщество Тюменской области во Дворце Наместника в Тобольске. Тема более чем актуальная – снижение конфликтности в обществе, досудебное урегулирование споров, поиск компромиссов в сложных ситуациях, сообщил глава города Пётр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Я всегда убеждён – мирное решение разногласий не только сохраняет время и ресурсы, но и укрепляет доверие между людьми", - подчеркнул Вагин.

Мэр представил сообществу туристический потенциал Тобольска и подчеркнул, что город гостеприимный, атмосферный, с богатой историей и насыщенной событиями жизнью.

"Если чувствуете усталость, напряжение или внутренний разлад – приезжайте! Уверен, добрые люди, красивые места и яркие впечатления помогут вам перезагрузиться, а любые конфликты останутся в прошлом. Благодарю всех участников за продуктивный диалог! Вместе мы делаем шаг к более гармоничному обществу", - заключил Пётр Вагин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Пётр Вагин , судьи , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 12.09.2025Графика Пабло Пикассо к произведениям французских поэтов впервые представлена в Тюмени
13:25 12.09.2025Новинками сезона на ярмарке абонементов в Тюмени стали программы для детей
13:14 12.09.2025Энергетики в Тюменской области на время выборов усилили контроль за объектами электросетевого комплекса
13:03 12.09.2025Каждый седьмой пострадавший в ДТП ребенок в Тюменской области перевозился с нарушениями

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора