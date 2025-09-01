  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
Тюменская область присоединилась ко Всероссийской неделе безопасности дорожного движения

Общество, 12:30 12 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменская область присоединилась ко Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет в стране с 15 по 21 сентября. В регионе запланированы масштабные мероприятия, круглые столы, родительские собрания.

Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменской линии" 12 сентября.

"Эта неделя традиционно проходит по всей стране. В целом профилактика детского травматизма и предупреждение аварий с участием детей были приоритетным направлением в работе региональной Госавтоинспекции. Этому уделяется много внимания, проводится большая пропагандистская работа", - сказал он.

С 15 по 21 сентября сотрудники ГАИ будут проводить мероприятия не только в школах, но и в ссузах, вузах. К ним присоединятся депутаты, медийные персоны, общественники, которые своим примером покажут, как необходимо заниматься профилактикой детского дорожного травматизма.

С начала 2025 года в Тюменской области наблюдается неблагоприятная ситуация: произошло почти 390 аварий с участием детей, более 400 несовершеннолетних получили травмы. Шесть юных участников дорожного движения погибли. Летом было зафиксировано увеличение количества травмированных и числа ДТП с участием детей.

Инна Пахомова

# Андрей Миллер , дорожная безопасность

