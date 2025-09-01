Каждый седьмой пострадавший в ДТП ребенок в Тюменской области перевозился с нарушениями

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Каждый седьмой пассажир до 12 лет, получивший ранения в ДТП в Тюменской области, перевозился с нарушением.

Об этом начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменской линии" 12 сентября.

"В 2025 году остро стояла проблема с детьми-пассажирами. Родители, пренебрегая всеми нормами, допускают перевозку детей с нарушением этих требований. Предусмотрена административная ответственность. Штраф в ряде случаев равен стоимости детского удерживающего устройства", - сказал он.

Андрей Миллер напомнил, что в сентябре изменились и требования к наличию сертифицированных детских устройств. Эту работу, по его словам, региональная Госавтоинспекция начинает выводить на новый уровень.

"Говорим, что нужно не просто купить устройство, в котором можно было бы находиться ребенку. Оно должно быть обязательно сертифицировано. Все иное не будет считаться средством, которое можно использовать для безопасной перевозки детей. Сейчас проводим разъяснительную работу при надзоре за дорожным движением и в образовательных учреждениях", - поделился начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Отметим, с участием детей-пассажиров в Тюменской области произошло более 40% аварий. Автоинспекторы регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях. В 2025 году к ответственности за это привлечены почти 6,5 тысяч водителей, большинство из них - родители.

Инна Пахомова