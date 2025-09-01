  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
Новинками сезона на ярмарке абонементов в Тюмени стали программы для детей

Общество, 13:25 12 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осеннюю ярмарку абонементов, где главным новшеством стали специальные программы для самых маленьких слушателей открыла Тюменская филармония 12 сентября. В сезоне 2025-2026 годов учреждение подготовило ряд уникальных проектов, которые помогут приобщить детей к миру классической музыки в игровой форме.

Об этом на пресс-подходе в культурном учреждении сообщила заместитель директора Тюменской филармонии по творческой деятельности Юлия Кавалерова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ценителям классической музыки предлагают три новых абонементных цикла для юных слушателей. "В тридесятом царстве, музыкальном государстве" — это интерактивная программа для детей 3-4 и 5-6 лет. В специально оборудованном зале камерной и органной музыки малыши смогут не только слушать, но и активно участвовать в представлении: танцевать, играть, погружаясь в мир звуков.

Второй интересный проект — "Знакомьтесь, оркестр". Здесь юные слушатели смогут поближе познакомиться с музыкальными инструментами. Музыканты Тюменского оркестра расскажут об истории каждого инструмента, покажут, как они устроены и как звучат. Дети получат возможность рассмотреть инструменты вблизи и лучше понять, как создается музыка.

Традиционный цикл "Сказки с оркестром", включающий органные сказки и новые программы для разных возрастных групп продолжит воспитательный музыкальный марафон. Для комфорта маленьких слушателей в зале установят специальные детские стулья, а программы разработаны с учетом особенностей развития детей.

Помимо детских программ, посетители могут выбрать традиционные абонементы или составить персональный концертный план со скидкой до 25%. Для молодежи подготовлена специальная программа по Пушкинской карте, а ценители классической музыки смогут посетить уникальные концерты "За кулисами".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы создали уникальную систему, позволяющую каждому посетителю собрать свой идеальный абонемент. Это не просто покупка билетов — это возможность создать собственную музыкальную историю", — отметила заместитель директора филармонии Юлия Кавалерова.

К примеру, постоянный посетитель филармонии Ольга Солощенко рассказала о своем опыте: "Возможность выбрать именно те концерты, которые интересны мне, — это настоящее открытие. Я подобрала два концерта на ноябрь и один на апрель — теперь мой культурный досуг спланирован более чем на полгода вперед".

17-летний Иван Невзоров из Ялуторовска, выпускник музыкальной школы по классу домры, поделился своими планами: "Я впервые на ярмарке абонементов. Планирую взять один из готовых вариантов. Классическая музыка завораживает, и я рад стать частью филармонической жизни".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка проходит до 14 сентября с 10 до 20 часов в здании Тюменской филармонии на ул. Республики, 34. Посетителей ждут творческие встречи с известными артистами, включая Юрия Медяника, Фаузию Тажину и Альберта Мишина. Выбрать абонемент можно здесь.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

# Тюменская филармония , ярмарка абонементов

