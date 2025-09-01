Участника "Боевого кадрового резерва" познакомили с работой тюменских пожарных

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Александр Шубин в рамках ознакомления с деятельностью противопожарной службы региона посетил отдельный пост №130 в селе Тюнёво.

Его наставник в проекте - директор департамента гражданской защиты Андрей Горин. Он делает ставку на живое общение и погружение в профессию, пишет пресс-служба проекта. Так, Александр Шубин в сопровождении начальника областной службы Константина Скворца осмотрел технику и оборудование пожарных. Они обсудили важность работы, вклад в безопасность населения и специальные мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

"Такой формат стажировки позволяет наиболее глубоко понять специфику работы пожарных и оценить важность их ежедневного профессионализма. Благодарим Александра за заинтересованность и поддержку наших работников", — отметили в службе.