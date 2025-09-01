  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские врачи экстренно оказали помощь беременной женщине

Общество, 08:47 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи тюменского Перинатального центра помогли в сложных родах. Им пришлось экстренно оказывать помощь беременной женщине и спасать ее ребенка, сообщает пресс-служба учреждения.

Женщина ждала четвертого ребенка. Роды ожидались в районе 1 июня, но 6 мая она почувствовала боли в животе. "В приемном отделении сделали КТГ и отпустили домой, в заключение написали, что это тренировочные схватки и к родам организм не готов", — поделилась она.

9 мая в час ночи будущая мама проснулась с невыносимой болью и кровотечением. Бригада скорой помощи срочно доставила пациентку в Перинатальный центр на ул. Даудельную с диагнозом "отслойка плаценты". Через час родилась девочка.

Когда новорожденную достали, оказалось, что она наглоталась околоплодных вод с кровью и нуждалась в наблюдении в детском отделении. Только через сутки ребёнка отдали маме. А уже на четвертый день состоялась выписка домой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , перинатальный центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 13.09.2025Табличка с расписанием маршрутов появилась на остановке "Газпром" в Тюмени
12:21 13.09.2025Бизнес-лагерь по смене мышления открыли в Тюменской области
12:02 13.09.2025Тюменцам рассказали, как бороться с сорняками
11:09 13.09.2025Конкурс детских рисунков "Помним! Гордимся!" впервые проходит в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора