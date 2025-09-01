Тюменские врачи экстренно оказали помощь беременной женщине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи тюменского Перинатального центра помогли в сложных родах. Им пришлось экстренно оказывать помощь беременной женщине и спасать ее ребенка, сообщает пресс-служба учреждения.

Женщина ждала четвертого ребенка. Роды ожидались в районе 1 июня, но 6 мая она почувствовала боли в животе. "В приемном отделении сделали КТГ и отпустили домой, в заключение написали, что это тренировочные схватки и к родам организм не готов", — поделилась она.

9 мая в час ночи будущая мама проснулась с невыносимой болью и кровотечением. Бригада скорой помощи срочно доставила пациентку в Перинатальный центр на ул. Даудельную с диагнозом "отслойка плаценты". Через час родилась девочка.

Когда новорожденную достали, оказалось, что она наглоталась околоплодных вод с кровью и нуждалась в наблюдении в детском отделении. Только через сутки ребёнка отдали маме. А уже на четвертый день состоялась выписка домой.